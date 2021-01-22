Караулов: Сталин был отравлен дикумарином

Советский диктатор Иосиф Сталин, который умер в 1953 году, был отравлен дикумарином. Об этом российский журналист и телеведущий Андрей Караулов сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Речь об этом зашла при обсуждении Ялтинской конференции 1945 года.

Караулов рассказал, что ему "чемоданами" приносили различные архивы, в том числе это делал бывший замглавы правительства РФ Михаил Полторанин.

"Полторанин сколько материалов приволок? В общем, почти все, что у него было. Все у меня. Он все, что можно было, ксерил. И, по-моему, что нельзя – тоже. Там письмо [патологоанатома Арсения] Русакова о подлинных причинах смерти Сталина – что он был отравлен дикумарином", – сказал российский журналист.

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился в 1878 году, умер в 1953-м, по официальной версии, от кровоизлияния в мозг.

Дикумарин – вещество, используемое для профилактики и лечения повышенной свертываемости крови.