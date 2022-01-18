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18 января, 2022
 
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"Не мог представить, что Марина 100 млн будет хранить дома". Друг Градского заявил, что за ограблением вдовы музыканта стоит опытный человек

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Коташенко была четвертой женой Градского
Коташенко была четвертой женой Градского
Скриншот: Телеканал 360 / YouTube

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов 17 января записал и выложил на своем канале в YouTube ролик, в котором высказался об ограблении вдовы своего друга, российского музыканта Александра Градского Марины Коташенко.

По словам Караулова, он знал о наличии у Градского 100 млн руб., которые после ограбления вдовы музыканта достались грабителям. Журналист отметил, что изначально музыкант хранил деньги в своей московской квартире.

"В пятницу, когда Градский еще был жив, его сейф был предметом особенного интереса со всех сторон. Кто-то несся, чтобы успеть первым к этому сейфу. А другая сторона вдогонку, вприпрыжку тоже лезла туда поближе. Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 млн, будет хранить их дома. Я знал, что хорошим это не закончится, предупреждал Марину еще месяц назад. Но я предполагал, что события будут развиваться иначе: кто-то из родственников напишет заявление, мол, деньги Градского пропали. И тогда Марине придется отвечать перед законом", – заявил Караулов.

Он подчеркнул, что не считает ограбление вдовы Градского инсценировкой, как об этом писали российские СМИ со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов.

"Это только начало. Марину оставят без всего. Адвокаты скажут, мол, после смерти Градского деньги перешли жене на ответственное хранение, а она не сохранила. Получается, у других наследников упущенная выгода на 50 млн. И как после этого можно думать, что вдова сама устроила налет? Нет, это Марина себя на 50 "лимонов" наказала. За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы... Так вот, Марина в этой истории потеряет все, она уже все потеряла", – отметил друг Градского.

Он также подчеркнул, что вдове музыканта следовало ехать вместе с грабителями не к себе домой, а к нему, так как он живет по соседству. 

"Они что, в темноте соображали, куда едут? Кругом охрана, мы бы их приняли по полной", – отметил он.

Караулов добавил, что его самого полиция пока что не допросила, хотя он знал о существовании этих денег.

ВИДЕО
Видео: Андрей Караулов / YouTube
Контекст:

Градский скончался в Москве 28 ноября 2021 годаКоташенко – его четвертая жена. Когда они познакомились, ей было 19 лет, а музыканту – 54 года. Она приехала из Киева в Москву и училась во Всероссийском государственном институте кинематографии. Пара зарегистрировал брак за месяц до смерти артиста.

Градский был женат четыре раза. От третьей супруги, с которой музыкант прожил более 20 лет, у него двое старших детей: Даниил (1981) и Мария (1986). Двух младших детей – Александра (2014) и Ивана (2018) – ему родила Коташенко.

16 января 2022 года стало известно, что Коташенко стала жертвой грабителей, которые, угрожая ей оружием, похитили 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление могло быть инсценировкой.

Теги: смерть, Андрей Караулов, Александр Градский, певец
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