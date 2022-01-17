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17 января, 2022
 
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Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой

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Коташенко четвертая жена покойного Градского
Коташенко – четвертая жена покойного Градского
Скриншот: Телеканал 360 / YouTube

Вдова российского артиста Александра Градского Марина Коташенко подверглась на дороге разбойному нападению со стороны троих неизвестных, после чего привезла их домой и отдала хранившиеся там деньги в размере 100 млн руб (около 37 млн грн). Об этом 16 января сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах Москвы.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело. Оно находится на контроле прокуратуры.

Известно, что грабители сперва спровоцировали аварию с участием автомобиля Коташенко, а затем сели к ней машину и, угрожая оружием, потребовали вернуться домой, чтобы забрать хранившиеся там деньги.

Правоохранители рассматривают несколько версий ограбления, не исключая, что оно было инсценировкой, сообщило агентство ТАСС 17 января.

Отмечается, что вдова Градского обратилась в полицию с заявлением об ограблении только спустя шесть часов после случившегося. Само ограбление произошло около 13.00.

По словам Коташенко, она не сделала это раньше, так как находилась в шоковом состоянии. Вдова музыканта также заявила, что грабители, угрожая расправой, предупредили ее, чтобы она не звонила в полицию. 

По информации правоохранительных органов, вдова Градского после ограбления отвезла мужчин на трассу, где они пересели в другой автомобиль. В полиции отметили, что это может свидетельствовать о том, что нападение грабителей было инсценировано. 

Контекст:

Коташенко – четвертая жена Градского. Они познакомились на улице. На момент начала романтических отношений Коташенко было 19 лет, а музыканту – 54 года. Она приехала из Киева в Москву и училась во Всероссийском государственном институте кинематографии. Пара зарегистрировал брак за месяц до смерти артиста.

Градский скончался в Москве 28 ноября 2021 года.

Градский был женат четыре раза. От третьей супруги, с которой музыкант прожил более 20 лет, у него двое старших детей: Даниил (1981) и Мария (1986). Двух младших детей – Александра (2014) и Ивана (2018) – ему родила Коташенко.

Теги: смерть, ограбление, деньги, семья, Александр Градский
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