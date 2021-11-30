За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет

В статье утверждается, что на официальной церемонии настояла именно Коташенко, в гражданском браке с которой 72-летний музыкант прожил 17 лет и воспитывал двух сыновей.

В материале также говорится, что последнее время у Градского были серьезные проблемы со здоровьем (тяжело переболел коронавирусом), он просил Коташенко отложить церемонию, но она настояла на бракосочетании.

"Никакой громкой церемонии, "классической свадьбы" с гостями и застольем при этом не было", – подчеркивается в тексте со ссылкой на собственные источники.