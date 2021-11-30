За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет

В статье утверждается, что на официальной церемонии настояла именно Коташенко, в гражданском браке с которой 72-летний музыкант прожил 17 лет и воспитывал двух сыновей.
В материале также говорится, что последнее время у Градского были серьезные проблемы со здоровьем (тяжело переболел коронавирусом), он просил Коташенко отложить церемонию, но она настояла на бракосочетании.
"Никакой громкой церемонии, "классической свадьбы" с гостями и застольем при этом не было", – подчеркивается в тексте со ссылкой на собственные источники.
Градский скончался 28 ноября после экстренной поспитализации в связи с подозрением на инсульт.
Прощание с музыкантом состоится 1 декабря в Москве. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.
Градский был женат четыре раза. От третьей супруги, с которой музыкант прожил больше 20 лет, у него двое старших детей Даниил (1981) и Мария (1986). Двух младших детей – Александра (2014) и Ивана (2018) – ему родила Коташенко.
С последней супругой Градский познакомился случайно на улице. На момент начала романтических отношений Коташенко было 19 лет, а музыканту – 54 года. Она приехала из Киева в Москву и училась во Всероссийском государственном институте кинематографии.