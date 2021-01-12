Покушения на Путина, импотент Лукашенко, серийный убийца Ходорковский. Интервью Гордона с Карауловым. Трансляция

Караулов много лет вел программу "Момент истины" на российском телевидении Скриншот: Андрей Караулов / YouTube

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.

В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете".

В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", вел программу "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.

Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад".

Сейчас развивает свой YouTube-канал.