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Покушения на Путина, импотент Лукашенко, серийный убийца Ходорковский. Интервью Гордона с Карауловым. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским журналистом Андреем Карауловым. Беседу, которая продолжалась более двух часов, записали по Skype. Во время интервью Караулов говорил о пандемии коронавируса и о том, почему не будет прививаться российской вакциной, об интервью с известными людьми, которые записал, в частности, с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром и бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, о смерти телевидения, о том, кого кого считает большим мастером интервью и почему не смотрит программы журналиста Владимира Познера, об агентах КГБ СССР среди известных россиян, в частности, о политике, лидере ЛДПР Владимире Жириновском, о покушениях на президента РФ Владимира Путина, о том, какое будущее ждет его и Александра Лукашенко в Беларуси, о преступлениях, в которых подозревают российского бизнесмена Михаила Ходорковского, а также об аннексии Крыма и личной жизни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Караулов много лет вел программу "Момент истины" на российском телевидении
Караулов много лет вел программу "Момент истины" на российском телевидении 
Скриншот: Андрей Караулов / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.

В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете".

В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", вел программу "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.

Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад".

Сейчас развивает свой YouTube-канал. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, телевидение, Дмитрий Гордон, Крым, Александр Лукашенко, аннексия, вакцинация, Андрей Караулов, Саддам Хусейн, Ким Чен Ир, интервью, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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