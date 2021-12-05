Белковский назвал еще одного возможного преемника Путина, он из Австрии

"Преемником Владимира Путина может быть настоящий немец. Точнее, австриец, но австриец, немец – это почти одна сатана в самом хорошем ракетно-ядерном смысле этого слова. Это Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии, который на днях объявил о том, что он уходит из австрийской политики. Ему всего 35 лет. Он родился 27 августа 1986 года. К 2030 году, когда Владимир Владимирович, возможно, будет уходить от власти, ему будет всего 44, а еще через шесть лет – 50", – сказал он.

Политолог отметил, что Курц – "безусловно, выдающийся человек", который дважды выиграл выборы и неожиданно уходит из политики.

"Формальный повод для ухода Курца из политики – это рождение у него ребенка. Но согласитесь, это повод какой-то детский во всех смыслах. Ясно, что перед Курцем открывается какая-то совершенно новая карьера и, вероятно, карьера в России. Потому что России такие мощные кадры, бесспорно, нужны. И вообще немецкий управленец в России – это, так сказать, то, что надо. [...] Почему бы, собственно, Владимиру Путину не передать власть этническому немцу (австрийцу)?" – задается вопросом Белковский.

Он считает, что Курц "мог бы для начала возглавить какую-нибудь крупную госкорпорацию", потом "поработать в правительстве", "а там уже и преемник, например, в 2030-м или 2036 году".

"В общем, всплытие господина Курца в российской политике, в том числе в контексте грядущих (как там "Единая Россия" говорит?) стадий или версий электорального цикла, отнюдь не исключено. Тем более что Кремль готовится к выборам-2024 независимо от того, кто на них пойдет. Вполне возможно, что все же Владимир Владимирович Путин от Кремля. Но от Кремля пойдут все участники этих выборов, но в качестве будущего победителя – несомненного, уже состоявшегося еще до выборов, как всякий русский царь, – конечно, Путин", – объяснил Белковский.