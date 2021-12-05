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ПОЛИТИКА

Белковский назвал еще одного возможного преемника Путина, он из Австрии

Объяснение ухода Курца из политики Белковский (на фото) назвал "детским"
Объяснение ухода Курца из политики Белковский (на фото) назвал "детским"
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Преемником президента России Владимира Путина может стать бывший канцлер Австрии Себастиан Курц. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 4 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Преемником Владимира Путина может быть настоящий немец. Точнее, австриец, но австриец, немец – это почти одна сатана в самом хорошем ракетно-ядерном смысле этого слова. Это Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии, который на днях объявил о том, что он уходит из австрийской политики. Ему всего 35 лет. Он родился 27 августа 1986 года. К 2030 году, когда Владимир Владимирович, возможно, будет уходить от власти, ему будет всего 44, а еще через шесть лет – 50", – сказал он.

Политолог отметил, что Курц – "безусловно, выдающийся человек", который дважды выиграл выборы и неожиданно уходит из политики.

"Формальный повод для ухода Курца из политики – это рождение у него ребенка. Но согласитесь, это повод какой-то детский во всех смыслах. Ясно, что перед Курцем открывается какая-то совершенно новая карьера и, вероятно, карьера в России. Потому что России такие мощные кадры, бесспорно, нужны. И вообще немецкий управленец в России – это, так сказать, то, что надо. [...] Почему бы, собственно, Владимиру Путину не передать власть этническому немцу (австрийцу)?" – задается вопросом Белковский.

Он считает, что Курц "мог бы для начала возглавить какую-нибудь крупную госкорпорацию", потом "поработать в правительстве", "а там уже и преемник, например, в 2030-м или 2036 году".

"В общем, всплытие господина Курца в российской политике, в том числе в контексте грядущих (как там "Единая Россия" говорит?) стадий или версий электорального цикла, отнюдь не исключено. Тем более что Кремль готовится к выборам-2024 независимо от того, кто на них пойдет. Вполне возможно, что все же Владимир Владимирович Путин от Кремля. Но от Кремля пойдут все участники этих выборов, но в качестве будущего победителя – несомненного, уже состоявшегося еще до выборов, как всякий русский царь, – конечно, Путин", – объяснил Белковский.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Среди вероятных преемников Путина ранее называли экс-главу правительства РФ Дмитрия Медведева, нынешнего премьера Михаила Мишустина, главу минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и других политиков.

Курц стал канцлером в 2017-м (в 31 год). Он был самым молодым канцлером в истории страны.

6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Кроме канцлера, под подозрение попали, в частности, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин.

9 октября стало известно, что руководство партии "Зеленые" требует отставки канцлера. "Зеленые" предложили ÖVP заменить Курца. В тот же день Курц подал прошение об отставке.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Австрия, Кремль, Себастьян Курц, политика
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