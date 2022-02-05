Джонсон и Макрон договорились продолжить разработку пакета санкций на случай вторжения РФ в Украину

"Лидеры проинформировали друг друга о своих обсуждениях с международными партнерами, в том числе о визите премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей", – сообщили в правительстве.

Также лидеры "подчеркнули, что НАТО необходимо объединиться перед лицом российской агрессии".

"Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, которые вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО, чтобы обеспечить полную защиту союзников от злонамеренных действий России, где бы и как бы они ни происходили", – говорится в сообщении.