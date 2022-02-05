Лукашенко заявил, что в случае войны с силами ОДКБ Украина продержится "максимум три-четыре дня"

Лукашенко: Украина никогда с нами не будет воевать Фото: ЕРА

"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем", – сказал он.

Лукашенко также заявил, что "как только чуть-чуть запахло" (видимо, он имеет в виду новый вооруженный конфликт), президент Украины "Володя Зеленский сразу трухнул".

В том же интервью Лукашенко говорил, что в случае войны с Западом силы ОДКБ "будут стоять у Ла-Манша", пока противник "развернется и перешлет какие-то войска".