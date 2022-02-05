Столтенберг обсудил с Макроном наращивание российских военных сил в Украине и вокруг нее

"Был рад поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании российских военных сил в Украине и вокруг нее. Я высоко оцениваю его личную приверженность подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог", – заявил он.

По словам Столтенберга, единство НАТО "имеет ключевое значение в этот критический момент".