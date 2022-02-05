Оккупанты с БПЛА сбросили гранатометные выстрелы на Павлополь, повреждено здание школы – штаб ООС

"Российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы", – говорится в сообщении.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Всего с начала суток оккупанты открывали огонь четыре раза. Ранение получил украинский военный.

До этого на протяжении двух дней подряд, 3-го и 4 февраля, боевики не нарушали перемирие на Донбассе.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.