Лукашенко допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине

Лукашенко: Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну Фото: ЕРА

Лукашенко упомянул о беспилотнике, из-за которого украинский посол Игорь Кизим получил ноту в министерстве иностранных дел Беларуси.

В МИД Беларуси утверждали, что 24 января беспилотник из Украины незаконно пересек государственную границу Беларуси и вел "нелегальную разведывательную деятельность" в районе военного полигона Брестский. Его якобы посадили. Информацию белорусских дипломатов опровергли в МИД Украины и Государственной пограничной службе Украины. Российское издание The Insider проанализировало сообщения белорусских СМИ о беспилотнике, сравнило его данные с украинскими БПЛА и сделало вывод, что "украинский дрон-разведчик оказался российским".

Лукашенко настаивал, что беспилотник украинский, и сказал, что его "пришлось сбить, грубо говоря".

"Дальше полезут – будем действовать жестче", – отметил он.

"Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну", – продолжил он.

Соловьев спросил, как РФ и Беларуси в этой ситуации "повести себя правильно".

"Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай!" – ответил Лукашенко.

"Получай что? Ракетный удар по территории Украины?" – спросил пропагандист

"И не только. Все, что только есть", – ответил Лукашенко.

Также Соловьев его спрашивал, как будет действовать армия Беларуси, если Украина "начнет войну против Донбасса". Лукашенко сказал, что она будет вести себя "точно так, как российская".

