Лукашенко допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине

Лукашенко упомянул о беспилотнике, из-за которого украинский посол Игорь Кизим получил ноту в министерстве иностранных дел Беларуси.
В МИД Беларуси утверждали, что 24 января беспилотник из Украины незаконно пересек государственную границу Беларуси и вел "нелегальную разведывательную деятельность" в районе военного полигона Брестский. Его якобы посадили. Информацию белорусских дипломатов опровергли в МИД Украины и Государственной пограничной службе Украины. Российское издание The Insider проанализировало сообщения белорусских СМИ о беспилотнике, сравнило его данные с украинскими БПЛА и сделало вывод, что "украинский дрон-разведчик оказался российским".
Лукашенко настаивал, что беспилотник украинский, и сказал, что его "пришлось сбить, грубо говоря".
"Дальше полезут – будем действовать жестче", – отметил он.
"Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну", – продолжил он.
Соловьев спросил, как РФ и Беларуси в этой ситуации "повести себя правильно".
"Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай!" – ответил Лукашенко.
"Получай что? Ракетный удар по территории Украины?" – спросил пропагандист
"И не только. Все, что только есть", – ответил Лукашенко.
Также Соловьев его спрашивал, как будет действовать армия Беларуси, если Украина "начнет войну против Донбасса". Лукашенко сказал, что она будет вести себя "точно так, как российская".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Минска, если территория Беларуси будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.