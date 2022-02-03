В МИД Беларуси заявили об украинском беспилотнике, который якобы следил за полигоном. Украина опровергает

"Украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", – говорится в сообщении.

В МИД Беларуси рассказали, что в связи с инцидентом вызывали сегодня посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Ему "заявлен решительный протест".

"До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", – объяснили дипломаты из Беларуси.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко и пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опровергли сообщение белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которое в РБ доставляли "тоннами". И это происходило, со слов [находящегося в Беларуси при власти Александра] Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была "наглухо закрытая" граница. Теперь они придумали мифические "беспилотники". [...] Беларуси здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать совместные военные учения РБ и РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Возможно, они наблюдали своих же", – заявил Демченко.

Полигон Брестский – один из объектов, где с 10-го по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ. В оборонном ведомстве Беларуси сообщали, что во время маневров военные отработают "усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов", поиск, блокирование и уничтожение "незаконных вооруженных формирований и ДРГ", а также "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.