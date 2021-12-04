Погранслужба Беларуси заявила о нарушении границы украинским вертолетом

В Беларуси показали видео с вертолетом Скриншот: Государственный пограничный комитет Беларуси / Facebook

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12.00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", – сказано в посте.

В белорусском ведомстве утверждают, что "украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси".

"По данному инциденту проинформирована украинская сторона", – подчеркнули в погранкомитете Беларуси.

Белорусские пограничники также опубликовали видео с якобы нарушением. На нем виден вертолет, но издали – невозможно удостовериться, что аппарат именно украинский.