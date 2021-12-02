МИД Беларуси обещает "жесткий ассиметричный ответ" на санкции ЕС, считает, что страну "демонизируют"

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что "еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси". Там утверждают, что Минск принимает меры по сдерживанию нелегальной миграции, а страну "открыто демонизируют".

Санкции бесперспективны и губительны, отметили в МИД, но заверили, что после их введения "белорусское государство, как и прежде, окрепнет и пройдет этот этап с достоинством".

"Вместе с тем, исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры. Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", – добавили авторы заявления.