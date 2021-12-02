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МИД Беларуси обещает "жесткий ассиметричный ответ" на санкции ЕС, считает, что страну "демонизируют"

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В МИД Беларуси считают, что санкции ЕС бесперспективны
В МИД Беларуси считают, что санкции ЕС бесперспективны
Фото: svaboda.org

Министерство иностранных дел Беларуси считает лицемерными новые санкции Европейского союза против страны. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном 2 декабря.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что "еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси". Там утверждают, что Минск принимает меры по сдерживанию нелегальной миграции, а страну "открыто демонизируют".

Санкции бесперспективны и губительны, отметили в МИД, но заверили, что после их введения "белорусское государство, как и прежде, окрепнет и пройдет этот этап с достоинством". 

"Вместе с тем, исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры. Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", – добавили авторы заявления.

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. 

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна"оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий. 

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Беларусь, Великобритания, Канада, санкции, МИД Беларуси, Евросоюз, ЕС
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