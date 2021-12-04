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Госпогранслужба Украины опровергла сообщение о нарушении границы Беларуси украинским вертолетом

В ГПСУ информацию белорусских коллег назвали неправдивой
В ГПСУ информацию белорусских коллег назвали неправдивой
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Информация Государственного пограничного комитета Беларуси о нарушении границы украинским военным вертолетом 4 декабря не соответствует действительности. Об этом агентству УНН заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали", – сказал он.

Демченко подчеркнул, что официальных писем о якобы нарушении авиапространства украинская сторона не получала.

Сегодня белорусская погранслужба опубликовала видео с якобы нарушением границы украинским военным вертолетом Ми-8. Ведомство утверждает, что вертолет залетел на территорию Беларуси на глубину одного километра, о чем якобы проинформировали украинскую сторону.

Контекст:

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил 10 ноября глава МВД Денис Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – "начиная от использования физической силы до спецсредств", рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

В СНБО предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о высокой вероятности гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

Монастырский заявил 30 ноября, что в случае прорыва мигрантов подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут.

Украинские пограничники пока не фиксируют у границы нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси.

Теги: Украина, Беларусь, военные, авиация, граница, Госпогранслужба, вертолет, пограничники, ГПСУ, Андрей Демченко, нарушение
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