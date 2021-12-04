Госпогранслужба Украины опровергла сообщение о нарушении границы Беларуси украинским вертолетом

"Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали", – сказал он.

Демченко подчеркнул, что официальных писем о якобы нарушении авиапространства украинская сторона не получала.

Сегодня белорусская погранслужба опубликовала видео с якобы нарушением границы украинским военным вертолетом Ми-8. Ведомство утверждает, что вертолет залетел на территорию Беларуси на глубину одного километра, о чем якобы проинформировали украинскую сторону.