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Глава МИД Беларуси Макей: Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться

Макей: Коллеги высказывают мнение, что надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности
Макей: Коллеги высказывают мнение, что надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Из-за санкций Республика Беларусь может потерять государственность, считает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Такие опасения он озвучил в интервью телеканалу "Беларусь 1", текст которого приводит 3 декабря белорусский МИД.

"Беларусь рискует потерять государственность, если будет продолжаться санкционное давление. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не произошло, а Европейский Союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", – заявил он. 

По его мнению, даже "настоящие оппозиционеры" – в пример он привел основателя партии "Белорусский народный фронт", находящегося в эмиграции Зенона Позняка – выступают против санкций, так как Беларусь "может в результате действительно потерять суверенитет, независимость и государственность".

В действиях европейской дипломатии Макей обвинил "беглых оппонентов власти и тех, кто слушает их". При этом он подчеркнул, что даже в Европейском союзе не все главы МИД были согласны с введением последнего пакета санкций и якобы "не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции".

Министр иностранных дел Беларуси отметил, что на совете глав МИД стран ОБСЕ он провел ряд встреч с коллегами, часть – открыто, многие прошли "за закрытыми дверями", и о них не сообщалось.

"Как раз эти встречи являются более показательными. То, что звучит официально на подобного рода публичных заседаниях – это одно, а в кулуарах, конечно же, коллеги высказывают мнение о том, что надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности и дальнейшее раскручивание спирали, связанной с эскалацией ситуации. Мы готовы к этому... Я считаю, что всегда есть возможность выхода из любой ситуации, в том числе из той сложной ситуации, в которой оказались сейчас отношения между Беларусью и Европейским союзом", – заявил белорусский министр. 

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. 

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна"оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий. 

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало "жесткий ассиметричный ответ" на санкции ЕС, заявив, что страну "демонизируют". 

Теги: МИД, Беларусь, санкции, ОБСЕ, МИД Беларуси, Европейский союз, дипломаты, Владимир Макей, Евросоюз, суверенитет, ЕС
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