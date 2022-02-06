"Мы тут шутки шутим на южной границе?" Лукашенко сказал, что армия Беларуси будет действовать "точно так, как российская" в случае военных действий на Донбассе

Лукашенко: Если они начнут воевать против нас или против России, значит, мы будем воевать Фото: ЕРА

"Если они начнут воевать против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать", – заявил Лукашенко.

Соловьев спросил, как будет действовать армия Беларуси, если Украина "начнет войну против Донбасса".

"Точно так, как российская, – ответил Лукашенко. – Естественно [это будет совместный ответ]. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять".

Запись этого фрагмента беседы Соловьев обнародовал в Telegram.

24 января Лукашенко обещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу". Сейчас на территории Беларуси проходят совместные с РФ военные учения "Союзная решимость – 2022".