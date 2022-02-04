СМИ выяснили, что беспилотник, который в Беларуси называли украинским, является, скорее всего, российским

В МИД Беларуси утверждали, что 24 января беспилотник из Украины незаконно пересек государственную границу Беларуси и вел "нелегальную разведывательную деятельность" в районе военного полигона Брестский. Его якобы посадили. Информацию белорусских дипломатов опровергли в МИД Украины и Государственной пограничной службе Украины.

Кизим после визита в МИД Беларуси заявил, что, "насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси".

Российское издание The Insider проанализировало сообщения белорусских СМИ о беспилотнике, сравнило его данные с украинскими БПЛА и сделало вывод, что "украинский дрон-разведчик оказался российским".

"Белорусские военные утверждают, что сбили не [российский] "Орлан", а Spectator M1 украинского производства. Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан"; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана", – объяснили российские журналисты.

Телеканал "Беларусь 1" показал такой беспилотник:

Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Российский беспилотник "Орлан-10" выглядит так:

Фото: wikipedia.org

Spectator M1 из Украины выглядит так: