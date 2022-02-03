Послу Украины в Беларуси вручили ноту протеста из-за якобы запуска украинского беспилотника. Он сообщил о провокации

Кизим: Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала БТ-1 Фото: radiosvoboda.org

Кизим сообщил, что сегодня его вызвали в МИД Беларуси, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы имевшим место нарушении границы беспилотником, запущенным с украинской территории.

"Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала БТ-1 (позже я узнал, что зовут ее Ксения) и стала настойчиво спрашивать: "Не шпионаж ли это?" То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству. Поэтому считаю это заранее спланированной провокацией", – заявил он.

Кизим добавил, что в это время в минобороны страны был вызван помощник военного атташе и его тоже ждал корреспондент этого телеканала с тем же вопросом.

Посол также прокомментировал информацию МИД Беларуси об украинском беспилотнике, который якобы нарушил границу.

"Какие бы "карты" сегодня ни показывали белорусские телеканалы, очевидно одно: в тот день (а прошло уже больше недели с момента "инцидента") в этом районе ВСУ не использовали беспилотников. Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси", – написал он.

Кизим добавил, что существуют специальные механизмы урегулирования подобных инцидентов, предусмотренные двусторонним соглашением о деятельности пограничных уполномоченных, где "четко прописан порядок действия" в таких случаях, в частности, соответствующих контактов на уровне пограничных ведомств.

"Зачем нужно было игнорировать это соглашение, вызывать посла и выносить все это на публику? И тут я думаю, не связано ли это с тем, что почти что в это время состоялась встреча нового посла РФ в Беларуси Бориса Грызлова со [считающим себя президентом Беларуси] Александром Лукашенко. Ну так, для фона. Нужно же чем-то оправдать "угрозу с юга", а еще и помощи попросить какой-то. Только зачем играть так грубо, по-солдафонски?" – заявил посол.

По словам дипломата, к вопросам безопасности на границе это никакого отношения не имеет.

"Вот присутствие российских войск на белорусско-украинской границе – это действительно угроза для безопасности, прежде всего Украины, которая уже не первый год отражает российскую военную агрессию на Донбассе. Так я и сказал коллегам в МИД Беларуси. Ну а про "фантазии" белорусских корреспондентов мы сегодня услышим в выпусках новостей телеканалов. Как же без "информационного прикрытия"? Только вот зачем?" – подытожил Кизим.

3 февраля в МИД Беларуси заявили, что вооруженные силы страны захватили беспилотный летательный аппарат, который якобы был "целенаправленно" запущен с территории Украины "в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский". Это один из объектов, где с 10-го по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко и пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опровергли сообщение белорусского внешнеполитического ведомства.