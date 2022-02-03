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Послу Украины в Беларуси вручили ноту протеста из-за якобы запуска украинского беспилотника. Он сообщил о провокации

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Кизим: Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала БТ-1
Кизим: Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала БТ-1
Фото: radiosvoboda.org

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которого 3 февраля вызывали в министерство иностранных дел страны, заявил о провокации со стороны в здании дипломатического ведомства. Об этом дипломат написал в Facebook.

Кизим сообщил, что сегодня его вызвали в МИД Беларуси, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы имевшим место нарушении границы беспилотником, запущенным с украинской территории.

"Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала БТ-1 (позже я узнал, что зовут ее Ксения) и стала настойчиво спрашивать: "Не шпионаж ли это?" То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству. Поэтому считаю это заранее спланированной провокацией", – заявил он.

Кизим добавил, что в это время в минобороны страны был вызван помощник военного атташе и его тоже ждал корреспондент этого телеканала с тем же вопросом.

Посол также прокомментировал информацию МИД Беларуси об украинском беспилотнике, который якобы нарушил границу.

"Какие бы "карты" сегодня ни показывали белорусские телеканалы, очевидно одно: в тот день (а прошло уже больше недели с момента "инцидента") в этом районе ВСУ не использовали беспилотников. Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси", – написал он.

Кизим добавил, что существуют специальные механизмы урегулирования подобных инцидентов, предусмотренные двусторонним соглашением о деятельности пограничных уполномоченных, где "четко прописан порядок действия" в таких случаях, в частности, соответствующих контактов на уровне пограничных ведомств.

"Зачем нужно было игнорировать это соглашение, вызывать посла и выносить все это на публику? И тут я думаю, не связано ли это с тем, что почти что в это время состоялась встреча нового посла РФ в Беларуси Бориса Грызлова со [считающим себя президентом Беларуси] Александром Лукашенко. Ну так, для фона. Нужно же чем-то оправдать "угрозу с юга", а еще и помощи попросить какой-то. Только зачем играть так грубо, по-солдафонски?" – заявил посол.

По словам дипломата, к вопросам безопасности на границе это никакого отношения не имеет.

"Вот присутствие российских войск на белорусско-украинской границе – это действительно угроза для безопасности, прежде всего Украины, которая уже не первый год отражает российскую военную агрессию на Донбассе. Так я и сказал коллегам в МИД Беларуси. Ну а про "фантазии" белорусских корреспондентов мы сегодня услышим в выпусках новостей телеканалов. Как же без "информационного прикрытия"? Только вот зачем?" – подытожил Кизим.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2718905571739414&id=100008599934631

3 февраля в МИД Беларуси заявили, что вооруженные силы страны захватили беспилотный летательный аппарат, который якобы был "целенаправленно" запущен с территории Украины "в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский". Это один из объектов, где с 10-го по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ. 

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко и пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опровергли сообщение белорусского внешнеполитического ведомства.

Контекст:

Учения "Союзная решимость – 2022" в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами". США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям.

В Вашингтоне не исключают, что РФ может вторгнуться в Украину в ходе операции под чужим флагом.

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью еще с ноября 2021 года.

4 декабря белорусская погранслужба опубликовала видео с якобы нарушением границы украинским военным вертолетом Ми-8. Ведомство утверждало, что вертолет залетел на территорию Беларуси на глубину одного километра, о чем якобы проинформировали украинскую сторону. На видео трудно определить, чей вертолет.

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) опроверг информацию белорусской стороны, подчеркнув, что подобного инцидента не фиксировали. Отдельно в Facebook ГПСУ подтвердила, что в ходе начавшейся 23 ноября операции "Полесье" возле границы с Беларусью используется авиация.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Беларусь, МИД Беларуси, нота протеста, Игорь Кизим
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