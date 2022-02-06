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"Крыша поехала". Лукашенко назвал Зеленского "безголовым" человеком "без стержня"

Лукашенко считает, что российский пропагандист Соловьев "человек со стержнем", а Зеленский нет
Лукашенко считает, что российский пропагандист Соловьев – "человек со стержнем", а Зеленский – нет
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, считает, что украинские власти зависимы в принятии решений. Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, отрывки беседы обнародовала пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что получил такую информацию "не из СМИ".

"Как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в "стойло" пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", – сказал он в контексте разговора о вероятности вторжения РФ В Украину.

По его мнению, шанс не воевать есть, но "все будет зависеть от них: от власти, от армии украинской".

Лукашенко также сказал, что разочаровался в Зеленском.

"Знаешь, Володя, ты человек со стержнем, а у него его нет, – обратился Лукашенко к пропагандисту Соловьеву. – Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и Холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня. Я к нему как к ребенку относился: и это надо, и то. Да я ко всем так относился. [В какой момент разочаровался в Зеленском?] Не помню, как-то накапливалось. Я вообще человек стабильный в этом отношении. Если я к человеку хорошо отношусь, то, чтобы разочароваться, надо время. Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее. И я к Зеленскому [относился] так: ну молодой, не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги", это уже крыша поехала".

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". Он называл курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинял власти страны в проведении "политики конфронтации".

30 ноября Лукашенко сказал, что после "референдума" Крым стал "де-юре российским". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его заявление "потоком сознания". Заявлением о Крыме Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной, подчеркнул глава МИД.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО президент Украины сказал, что "все спокойно, причин для паники нет"28 января он заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Соловьев, Владимир Зеленский
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