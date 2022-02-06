"Крыша поехала". Лукашенко назвал Зеленского "безголовым" человеком "без стержня"

Лукашенко утверждает, что получил такую информацию "не из СМИ".

"Как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в "стойло" пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", – сказал он в контексте разговора о вероятности вторжения РФ В Украину.

По его мнению, шанс не воевать есть, но "все будет зависеть от них: от власти, от армии украинской".

Лукашенко также сказал, что разочаровался в Зеленском.

"Знаешь, Володя, ты человек со стержнем, а у него его нет, – обратился Лукашенко к пропагандисту Соловьеву. – Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и Холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня. Я к нему как к ребенку относился: и это надо, и то. Да я ко всем так относился. [В какой момент разочаровался в Зеленском?] Не помню, как-то накапливалось. Я вообще человек стабильный в этом отношении. Если я к человеку хорошо отношусь, то, чтобы разочароваться, надо время. Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее. И я к Зеленскому [относился] так: ну молодой, не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги", это уже крыша поехала".