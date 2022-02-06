Лукашенко заявил, что "всегда" будет президентом Беларуси, если "будет тяжелая обстановка"

Лукашенко: Я президент не потому, что я очень хочу быть президентом Фото: EPA

Соловьев спросил, "сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко".

"Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси – ну как типа война – и, еще важнее, внутри нас будут, как в 20-м году, рвать – всегда будет", – ответил тот.

По его словам, "если все будет спокойно" и появится претендент на должность президента, "мы определимся".

"Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих, ты просто повязан!" – добавил Лукашенко.