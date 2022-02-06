ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко заявил, что "всегда" будет президентом Беларуси, если "будет тяжелая обстановка"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Я президент не потому, что я очень хочу быть президентом
Лукашенко: Я президент не потому, что я очень хочу быть президентом
Фото: EPA

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет руководить страной "всегда", если "будет тяжелая обстановка" вокруг и внутри страны. Об этом он сказал российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву в интервью, фрагмент которого опубликовала 5 февраля пресс-служба Лукашенко в Telegram-канале "Пул Первого".

Соловьев спросил, "сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко".

"Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси – ну как типа война – и, еще важнее, внутри нас будут, как в 20-м году, рвать – всегда будет", – ответил тот. 

По его словам, "если все будет спокойно" и появится претендент на должность президента, "мы определимся".

"Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих, ты просто повязан!" – добавил Лукашенко.

Контекст:

Прошлые президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несколько кандидатов, пытавшихся зарегистрироваться и принять участие в выборах – блогер Сергей Тихановский, дипломат и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший дипломат Валерий Цепкало – были не допущены к выборам, против них возбудили различные уголовные дела. 

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 

В конце февраля 2022 года в Беларуси должен пройти референдум по принятию поправок к конституции. Поправки в том числе вводят ограничение в два срока на занятие поста президента и запрещают привлекать президента к ответственности за "действия, совершенные в связи с осуществлением президентских полномочий".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Соловьев, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании
Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании
Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз
Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз
"Загнала под каблук Яглыча". Паперная поделилась трогательным фото с мужем
"Загнала под каблук Яглыча". Паперная поделилась трогательным фото с мужем
  "Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог". Собчак потроллила Боню за поедание "галлюциногенных" кактусов
  "Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог". Собчак потроллила Боню за поедание "галлюциногенных" кактусов
56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене
56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах
"Если отношения, то только такие", "До мурашек". Брежнева на видео показала долгий поцелуй с Меладзе
"Если отношения, то только такие", "До мурашек". Брежнева на видео показала долгий поцелуй с Меладзе
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (95017)
2
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (85649)
3
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (67267)
4
"Сходит с ума", "Повезло Потапу". Каменских показала, что умеет делать языком (51985)
5
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене (25956)
6
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер (23063)
7
"Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой (22965)
8
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (19658)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS