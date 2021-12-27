В Беларуси в поправках к конституции ограничили срок полномочий президента и гарантировали ему неприкосновенность

Согласно поправкам, "президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением президентских полномочий".

По истечении срока полномочий президент также может стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Кроме того, поправки вводят Всебелорусское народное собрание в качестве высшего представительного органа народовластия, который может сместить президента в случае систематического или грубого нарушения конституции, госизмены или другого тяжкого преступления.

Поправки лишают президента Белоруси части полномочий, а именно назначать членов ЦИК, назначать и увольнять председателей Конституционного и Верховного судов, а также Комитета государственного контроля. Назначение других должностных лиц, в частности премьер-министра, должно происходить с предварительного согласия парламента.

Изменения также предполагают, что президентом может быть избран гражданин Белоруссии не моложе 40 лет, постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства или вида на жительство другой страны. В случае насильственной гибели президента на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.