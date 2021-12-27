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В Беларуси в поправках к конституции ограничили срок полномочий президента и гарантировали ему неприкосновенность

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Согласно изменениям, по истечении срока полномочий президент может стать пожизненным членом верхней палаты парламента
Согласно изменениям, по истечении срока полномочий президент может стать пожизненным членом верхней палаты парламента
Фото: ЕРА

В Беларуси опубликовали проект изменений и дополнений к конституции, согласно которому одно и то же лицо не может занимать должность президента в стране более двух сроков. Документ появился на сайте Национального правового интернет-портала 27 декабря.

Согласно поправкам, "президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением президентских полномочий".

По истечении срока полномочий президент также может стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Кроме того, поправки вводят Всебелорусское народное собрание в качестве высшего представительного органа народовластия, который может сместить президента в случае систематического или грубого нарушения конституции, госизмены или другого тяжкого преступления.

Поправки лишают президента Белоруси части полномочий, а именно назначать членов ЦИК, назначать и увольнять председателей Конституционного и Верховного судов, а также Комитета государственного контроля. Назначение других должностных лиц, в частности премьер-министра, должно происходить с предварительного согласия парламента.

Изменения также предполагают, что президентом может быть избран гражданин Белоруссии не моложе 40 лет, постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства или вида на жительство другой страны. В случае насильственной гибели президента на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.

Контекст:

ЦИК Беларуси заявлял, что референдум по поправкам в конституцию состоится в январе-феврале 2022 года.

Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году).

В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул их на доработку.

Выборы в Беларуси прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, неприкосновенность, президент, власть
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