В суд Гааги подали коллективный иск против Лукашенко по обвинению в геноциде

Лукашенко и его соратников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности Фото: EPA

Коллективный иск подал польский адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций. В нем Лукашенко, главу КГБ Беларуси Ивана Тертеля, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова и других представителей силовых структур обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

Документ содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тыс. страниц документов в приложении. Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе и самого Латушко.

Сам оппозиционер призывает руководство разных стран к более активным юридическим действиям – например, к объявлению в розыск подозреваемых по линии Интерпола в рамках универсальной юрисдикции.