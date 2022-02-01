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В суд Гааги подали коллективный иск против Лукашенко по обвинению в геноциде

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Лукашенко и его соратников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности
Лукашенко и его соратников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности
Фото: EPA

В Международный уголовный суд в Гааге подан иск против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 31 января сообщил в Telegram оппозиционер Павел Латушко.

Коллективный иск подал польский адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций. В нем Лукашенко, главу КГБ Беларуси Ивана Тертеля, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова и других представителей силовых структур обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

Документ содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тыс. страниц документов в приложении. Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе и самого Латушко.

Сам оппозиционер призывает руководство разных стран к более активным юридическим действиям – например, к объявлению в розыск подозреваемых по линии Интерпола в рамках универсальной юрисдикции.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Гаагский трибунал, геноцид, протесты в Беларуси
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