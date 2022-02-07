Заявления России об отсутствии планов по вторжению в Украину неправдивы – МИД Великобритании

Трасс заявила, что Великобритания и ее союзники "полны решимости" увеличить для России цену "дальнейших действий" относительно вторжения в Украину Фото: ЕРА

Глава британского МИД ретвитнула статью газеты The Washington Post, написанную по данным источников журналистов. В статье шла речь о том, что российские войска, находящиеся возле границы Украины, достигли уровня в 70% от необходимого для полномасштабного вторжения. Такие же данные озвучивали собеседники агентства Reuters.

Эксперты, чьи оценки получили The Washington Post и Reuters, говорят, что в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен "в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения". Собеседники газеты также считают, что вторжение вызовет гуманитарный кризис, а число беженцев оценивают в 5 млн человек.

Трасс, комментируя эту информацию, отметила, что глубина попыток РФ вести подрывную деятельность и угрожать Украине очевидна.

"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения не соответствуют действительности. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и решимости повысить цену для России, если она предпримет дальнейшие действия", – добавила она.