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ПОЛИТИКА

Глава МИД Великобритании, которая из-за COVID-19 перенесла визит в Украину, надеется вскоре посетить Киев и Москву

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Трасс должна была посетить Киев 1 февраля, но перенесла визит из-за болезни
Трасс должна была посетить Киев 1 февраля, но перенесла визит из-за болезни
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 февраля провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Дипломаты "отметили успешный и результативный" визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину и "согласовали приоритеты в реализации достигнутых лидерами двух государств договоренностей".

Также Кулеба и Трасс скоординировали дальнейшие шаги в развитии трехстороннего формата сотрудничества Украина – Великобритания – Польша. 

Они договорились тесно координировать позиции при контактах Великобритании с Российской Федерацией.

Кроме этого, Кулеба поблагодарил Великобританию за помощь в укреплении обороноспособности Украины.

"Дмитрий Кулеба высоко оценил проактивную роль Соединенного Королевства в консолидации усилий партнеров Украины по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий и удержанию ее в русле дипломатических переговоров. Глава МИД Украины выразил особую благодарность за решение британского правительства о разработке конкретного закона, который усугубит и расширит санкции за дальнейшую агрессию РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Министр подчеркнул важность аналогичных шагов со стороны других партнеров.

"Сложную ситуацию можно разрешить только при принятии сложных решений. Поэтому мы работаем с партнерами, чтобы сдерживать Россию неконвенциональными действиями и решениями", – заявил он.

В пресс-службе МИД Великобритании сообщили, что Трасс провела разговор с Кулебой, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом российской агрессии".

"[Трасс] выразила глубокое разочарование в связи с тем, что не может поехать в Украину на этой неделе, но надеется вскоре перенести свой визит и сообщила, что планирует вскоре посетить Москву", – сообщил спикер внешнеполитического ведомства.

Оба министра согласились с тем, что европейским союзникам и союзникам по НАТО необходимо "выступить перед Россией единым фронтом", говорится в заявлении.

"Министр иностранных дел рассказала, что Великобритания возглавляет как дипломатическую работу, так и работу по сдерживанию, в том числе помогает координировать усилия с союзниками, чтобы удержать Россию на дипломатическом пути, а также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине. Оба министра согласились с важностью налаживания Украиной более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей и связей в сфере безопасности с Великобританией и в более широком смысле с демократиями по всему миру. Они обсудили, как решительный ответ Кремлю сейчас поможет сдержать как будущую, так и нынешнюю российскую агрессию", – сообщили в МИД.

Трасс должна была приехать в Украину 1 февраля вместе с Джонсоном. 31 января стало известно, что она заразилась COVID-19.

Контекст:

Джонсон 1 февраля посетил Украину, это был его первый визит в Киев с момента вступления в должность главы британского правительства. Он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.

Во время встречи Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

Кулеба 1 февраля сообщил, что во время визита в Киев Трасс планировалось объявить о создании нового альянса Украина – Польша – Великобритания. "К сожалению, она заболела COVID-19, и мы переносим это объявление на позже. Однако в это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", – заявил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, Москва, МИД Великобритании, Борис Джонсон, Дмитрий Кулеба, Лиз Трасс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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