Глава МИД Великобритании, которая из-за COVID-19 перенесла визит в Украину, надеется вскоре посетить Киев и Москву

Дипломаты "отметили успешный и результативный" визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину и "согласовали приоритеты в реализации достигнутых лидерами двух государств договоренностей".

Также Кулеба и Трасс скоординировали дальнейшие шаги в развитии трехстороннего формата сотрудничества Украина – Великобритания – Польша.

Они договорились тесно координировать позиции при контактах Великобритании с Российской Федерацией.

Кроме этого, Кулеба поблагодарил Великобританию за помощь в укреплении обороноспособности Украины.

"Дмитрий Кулеба высоко оценил проактивную роль Соединенного Королевства в консолидации усилий партнеров Украины по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий и удержанию ее в русле дипломатических переговоров. Глава МИД Украины выразил особую благодарность за решение британского правительства о разработке конкретного закона, который усугубит и расширит санкции за дальнейшую агрессию РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Министр подчеркнул важность аналогичных шагов со стороны других партнеров.

"Сложную ситуацию можно разрешить только при принятии сложных решений. Поэтому мы работаем с партнерами, чтобы сдерживать Россию неконвенциональными действиями и решениями", – заявил он.

В пресс-службе МИД Великобритании сообщили, что Трасс провела разговор с Кулебой, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом российской агрессии".

"[Трасс] выразила глубокое разочарование в связи с тем, что не может поехать в Украину на этой неделе, но надеется вскоре перенести свой визит и сообщила, что планирует вскоре посетить Москву", – сообщил спикер внешнеполитического ведомства.

Оба министра согласились с тем, что европейским союзникам и союзникам по НАТО необходимо "выступить перед Россией единым фронтом", говорится в заявлении.

"Министр иностранных дел рассказала, что Великобритания возглавляет как дипломатическую работу, так и работу по сдерживанию, в том числе помогает координировать усилия с союзниками, чтобы удержать Россию на дипломатическом пути, а также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине. Оба министра согласились с важностью налаживания Украиной более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей и связей в сфере безопасности с Великобританией и в более широком смысле с демократиями по всему миру. Они обсудили, как решительный ответ Кремлю сейчас поможет сдержать как будущую, так и нынешнюю российскую агрессию", – сообщили в МИД.

Трасс должна была приехать в Украину 1 февраля вместе с Джонсоном. 31 января стало известно, что она заразилась COVID-19.