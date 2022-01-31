Глава МИД Британии, которая завтра должна была приехать в Украину, заболела COVID-19

"Сегодня вечером у меня был положительный результат на COVID-19. К счастью, у меня было три дозы, и я буду работать из дома, пока изолирую себя", – сообщила она.

I tested positive for Covid this evening.



Thankfully I’ve had my three jabs and will be working from home while I isolate. — Liz Truss (@trussliz) January 31, 2022

Как отмечает Sky News, Трасс должна была 1 февраля приехать в Украину вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.