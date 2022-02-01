Совбез ООН обсудил агрессию РФ против Украины, Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа". Главное за день

Совбез ООН

Совет Безопасности ООН по инициативе США провел открытое заседание, посвященное агрессии России по отношению к Украине. Против этого заседания выступал Китай.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в ходе заседания Совбеза ООН, что Россия угрожала военными действиями в случае, если ее требования не будут выполнены. Видимо, речь идет о требованиях Москвы к США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сказал, что разворачивание военного контингента России у границы с Украиной является самым масштабным в Европе за последние 10 лет.

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер предупредил Россию, что любое новое ее вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и Евросоюз уже работает над пакетом ограничительных мер.

Постпред России в ООН Василий Небензя выразил мнение, что отказ от вступления Украины в НАТО может положительно повлиять на ситуацию с безопасностью в Европе и всем мире.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина стремится к миру и не имеет агрессивных намерений, в то время как "видим российскую кампанию по дезинформации, включая ложные обвинения в том, что Украина планирует военную атаку". Кислица отметил, что Украина верит не декларациям РФ, а только ее практическим действиям, "только отведению войск".

Перед выступлением Кислицы Небензя покинул зал заседаний.

Подозрение нардепу

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. Речь идет об отрасли медицины и использовании должностных полномочий и влияния.

Массовые беспорядки

В Министерстве внутренних дел Украины объявили о задержании организатора массовых беспорядков и его сообщника, которые якобы планировали организовать возле Офиса президента Украины акцию, в рамках которой – устроить столкновения с полицией.

По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, 5 тыс. человек планировали привлечь к этому, оплатив их участие.

Пандемия COVID-19

В Украине штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 20 регионах.

Эпидемическая ситуация вынудила Минздрав увеличить количество больничных коек для инфицированных коронавирусом детей.

В Верховной Раде, по данным ее спикера Руслана Стефанчука, COVID-19 болеют 106 народных депутатов и работников аппарата.

Также сегодня стало известно об инфицировании коронавирусом премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая 1 февраля должна была прилететь в Украину.

Депортация Гудкова

Российского оппозиционера, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который в 2021 году уехал в Украину, не пустили в Грузию. Его депортировали в Киев.

Рейтинг WTA

Лучшая на данный момент украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA с 17-го на 15-е место. Также улучшили позиции еще пять украинок, больше всего в рейтинге поднялась Марта Костюк.

Война на Донбассе

Вследствие нарушения боевиками на Донбассе режима прекращения огня ранение получил мирный житель Светлодарска Донецкой области.