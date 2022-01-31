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ПОЛИТИКА

"Сакральная жертва" и больше 1 млн грн аванса. В МВД рассказали сценарий предполагаемых беспорядков в Киеве

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Клименко: Мы сталкиваемся с технологией "сакральной жертвы"
Клименко: Мы сталкиваемся с технологией "сакральной жертвы"
Фото: mvs.gov.ua

В Киеве по подозрению в покушении на организацию массовых беспорядков задержаны два человека (предполагаемые организатор и его сообщник). Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Клименко, 5 тыс. человек должны были вывести под Офис президента сегодня, 31 января. Заявление об акции в полицию не подавали – только сегодня в 9 утра должно было поступить сообщение про акцию на 500 человек, чтобы полиция не смогла быстро собрать достаточное количество сотрудников и "была в меньшинстве".

Глава Нацполиции подчеркнул, что целью акции была дестабилизация ситуации в стране и создание международного резонанса, ставились задачи "создать картинку, раскачать ситуацию и разыграть спектакль". Полиция ищет других заказчиков беспорядков. 

По словам Клименко, митинг должен был начаться с выступления спикеров, они должны были сформировать инициативную группу и требовать встречи с представителем ОП. Титушки в толпе должны были "подогревать" ситуацию, а специальные кодовые слова должны были стать знаком для начала столкновений с полицией. Планировалось, что участники митинга будут задувать шеренги правоохранителей из огнетушителей. 

"В это время боевая группа начинает продавливать строй [полиции], они рассчитывали, что мы не успеем собрать достаточное количество полиции. В это время поджигаются шины, в это время – одновременно с драками, "месивом" – обливают так называемого актера подготовленного бутафорской кровью, кладут его, относят с массой людей. Люди надевают медицинские жилеты и имитируют предоставление первой медицинской помощи, в это время боевая группа не подпускает СМИ близко к актеру, который лежит якобы в крови. Мы сталкиваемся с технологией "сакральной жертвы", – заявил Клименко.

По его информации, эту технологию уже пытались применить во время митингов предпринимателей под Верховной Радой. 

Также МВД показало на слайдах расценки для участников акций и детали экипировки. Полиция 30 января изъяла 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 2 тыс. листовок, 320 флагов, 12 раций, чтобы координировать действия толпы, медицинские жилеты, а также бутафорскую кровь. 

"Всего на организацию провокационного мероприятия участники группы получили – это только аванс, и то, что мы четко можем говорить, то, что задокументировано, – больше 1 млн грн. Мы понимаем, в каких банках они получали наличку, и сейчас выясняем пути поступления этих средств на счета", – сказал Клименко. 

Скриншот: Національна поліція України / YouTube
Скриншот: Національна поліція України / YouTube

По его словам, для участников акции предполагалась оплата от 800 грн, а за поджог шин – $2500. Часть средств должна была пойти на уплату штрафов за задержанных.

Теги: МВД, титушки, полиция, митинг, столкновения, беспорядки, поджог, правоохранители, Национальная полиция, несанкционированный митинг, насилие, акция, Нацполиция, Игорь Клименко, акции протеста, кровь
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