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Тысячи титушек и бутафорская кровь. В МВД Украины заявили, что в стране готовили массовые беспорядки

Монастырский: Должна была пролиться кровь
Монастырский: Должна была пролиться кровь
Фото: mvs.gov.ua

30 января в Киеве была задержана группа людей, которые планировали беспорядки в центре столицы. Об этом заявил на брифинге глава МВД Украины Денис Монастырский, передает корреспондент "ГОРДОН".

Министр подчеркнул, что речь идет об одном из сценариев агрессии против Украины –- проплаченных насильственных массовых акциях, которые могут использоваться как элемент гибридной войны, чтобы "раскачать и дестабилизировать ситуацию в Украине". 

По информации МВД, организаторы акций планировали собрать до 5 тыс. людей, из которых до 1,5 тыс. должны были составлять так называемые титушки. Они по сценарию должны были устроить драки с правоохранителями.

"Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, должна была пролиться кровь, причем была заготовлена специально в том числе и бутафорская кровь, которая вследствие конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться... Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были подойти и "засвидетельствовать" травмы псевдоактивистов, и это бы показали на всех центральных каналах", – заявил Монастырский. 

Также, по его словам, был запланирован поджог автомобильных шин.

Он подчеркнул, что остается сторонником права на мирные собрания, но эта акция изначально планировалась не как мирная, и ее организаторы не вступали в контакт с полицией, чтобы обеспечить безопасность, как это обычно происходит. Министр провел параллели с митингами, которые проводились в Крыму, Донецкой и Луганской областях перед оккупацией. 

Министр добавил, что акция в Киеве должна была стать первой, аналогичные планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уточнил, что акции в столице с "жесткими противостояниями" планировались под Офисом президента на 31 января.

"Сегодня утро в Киеве могло бы начаться необычно и по-другому. Жители столицы уже привыкли к ежедневным практически митингам в правительственном квартале... но буквально через час должна была начаться акция, которая, мягко говоря, не несла бы мирный характер", – сказал он. 

Контекст:

В ноябре 2021 года глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия "проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины изнутри и снаружи".  В интервью изданию Military Times он отметил, что возможному военному вторжению предшествует серия психологических операций, в том числе "разжигание беспорядков посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства".

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