СБУ: За волной лжеминирований по всей Украине стоит РФ

С начала 2021 года правоохранители установили 313 человек, оставивших ложные сообщения о минировании. За это предусмотрена уголовная ответственность Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

"Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину... Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе", – говорится в сообщении.

По информации украинской спецслужбы, в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, с начала 2022 года их поступило уже более 300, причем после тщательных проверок ни одно не подтвердилось.

С начала 2021 года СБУ в сотрудничестве с Национальной полицией и другими правоохранительными ведомствами установила 313 человек, оставивших ложные сообщения о минировании.

В спецслужбе отметили, что злоумышленники пытаются слать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Однако установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, "не осознавая до конца все возможные последствия", добавили в спецслужбе.

"СБУ в очередной раз напоминает, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины о террористическом акте и о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.