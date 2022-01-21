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В Киеве "заминировали" все школы, полиция ищет взрывчатку

Киевская полиция проверяет информацию о минировании школ
Киевская полиция проверяет информацию о минировании школ
Фото: mvs.gov.ua

Киевские правоохранители 21 января проводят проверку анонимной информации о якобы минировании всех школ столицы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Главное управление Нацполиции Украины в Киеве.

"Есть информация о якобы минировании всех школ Киева. Она поступила в кол-центр СБУ. Полиция проводит проверку информации", – говорится в сообщении.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, однако никаких опасных предметов найдено не было. 

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги: Киев, Украина, полиция, взрывчатка, минирование, правоохранители, школы
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