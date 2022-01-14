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"Инструмент гибридной агрессии России". В СБУ прокомментировали массовые "минирования" в Украине

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Волна сообщений о минированиях началась 11 января
Волна сообщений о минированиях началась 11 января
Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

Массовые сообщения о заминированиях, которые последние дни появляются по всей Украине, призваны создать напряжение и панические настроения в обществе. Об этом сообщил изданию "ГОРДОН" пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а имеют целью создать напряжение и панические настроения в обществе", – подчеркнул он.

Дехтяренко отметил, что сообщения о псевдоминированиях – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины.

"Призываем граждан сохранять спокойствие. Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений", – подчеркнул он.

Контекст:

Волна сообщений о минированиях началась 11 января. Тогда полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, минирование, Артем Дехтяренко
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