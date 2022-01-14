"Инструмент гибридной агрессии России". В СБУ прокомментировали массовые "минирования" в Украине

"В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а имеют целью создать напряжение и панические настроения в обществе", – подчеркнул он.

Дехтяренко отметил, что сообщения о псевдоминированиях – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины.

"Призываем граждан сохранять спокойствие. Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений", – подчеркнул он.