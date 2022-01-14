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В Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд – полиция

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Полиция проверила в Харькове 234 объекта, взрывчатку не обнаружили
Полиция проверила в Харькове 234 объекта, взрывчатку не обнаружили
Фото: hk.npu.gov.ua

13 января в Харькове неизвестные сообщили о "минировании" 234 объектов. Об этом проинформировал пресс-центр Национальной полиции Украины.

"На электронные ящики правоохранительных органов поступило несколько писем о заложенной взрывчатке в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской. По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС и медики", – отметили в релизе.

Правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение. Из объектов были эвакуированы 4450 учеников и персонал. Взрывных устройств полицейские не обнаружили.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Волна сообщений о минировании началась 11 января. Тогда полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании школ и торгово-развлекательных центров проверяли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах. Также сообщалось о якобы взрывоопасных веществах в киевском метро.

В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги: Украина, Харьков, взрывчатка, минирование, правоохранители, полицейский, Национальная полиция
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