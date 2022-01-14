В Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд – полиция

"На электронные ящики правоохранительных органов поступило несколько писем о заложенной взрывчатке в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской. По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС и медики", – отметили в релизе.

Правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение. Из объектов были эвакуированы 4450 учеников и персонал. Взрывных устройств полицейские не обнаружили.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.