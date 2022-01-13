В Украине третий день массово "минируют" школы и ТРЦ

Утром 15 школ города Бердянск Запорожской области получили сообщения о минировании, пишет местное издание "Бердянск 24". Учеников и учителей эвакуируют.
Журналисты также опубликовали письмо предполагаемого минера. Он представился руководителем террористической группировки Геннадием Деноловым. В письме он угрожает взорвать школу в 10.30, если на его счет не переведут 1 млн грн. По состоянию на 15.40 никаких сообщений о взрывах в Бердянске не поступало.
О возможном минировании школы сообщила и полиция Хмельницкой области. Правоохранители эвакуировали 680 человек, взрывчатки в заведении не нашли.
Также, по данным "34.ua", в Кривом Роге Днепропетровской области получили информацию о заминировании всех школ в двух районах города.
"Общественное" сообщает, что проверяют информацию о минировании школы и полицейские Николаева.
Также полиция массово получает сообщения о минировании ТРЦ. В частности, такую информацию сейчас проверяют правоохранители Одессы, Черкасс, Херсона, Житомира, Кропивницкого, Полтавы, Винницы и Луганской области (о каких городах идет речь, полиция не уточнила).
Волна сообщений о минировании началась 11 января. Тогда полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".
12 января сообщения о массовом минировании школ и торгово-развлекательных центров проверяли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах. Также сообщалось о якобы взрывоопасных веществах в киевском метро.
В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.
Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.