ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украине третий день массово "минируют" школы и ТРЦ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сообщения о минировании сегодня появились в 12 областях Украины
Сообщения о минировании сегодня появились в 12 областях Украины
Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

Уже третий день подряд по всей Украине школы и торгово-развлекательные центры получают сообщения о якобы заминировании.

Утром 15 школ города Бердянск Запорожской области получили сообщения о минировании, пишет местное издание "Бердянск 24". Учеников и учителей эвакуируют.

Журналисты также опубликовали письмо предполагаемого минера. Он представился руководителем террористической группировки Геннадием Деноловым. В письме он угрожает взорвать школу в 10.30, если на его счет не переведут 1 млн грн. По состоянию на 15.40 никаких сообщений о взрывах в Бердянске не поступало.

Фото: brd24.com
Фото: brd24.com

О возможном минировании школы сообщила и полиция Хмельницкой области. Правоохранители эвакуировали 680 человек, взрывчатки в заведении не нашли.

Также, по данным "34.ua", в Кривом Роге Днепропетровской области получили информацию о заминировании всех школ в двух районах города.

"Общественное" сообщает, что проверяют информацию о минировании школы и полицейские Николаева.

Также полиция массово получает сообщения о минировании ТРЦ. В частности, такую информацию сейчас проверяют правоохранители Одессы, Черкасс, Херсона, Житомира, Кропивницкого, Полтавы, Винницы и Луганской области (о каких городах идет речь, полиция не уточнила).

Контекст:

Волна сообщений о минировании началась 11 января. Тогда полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании школ и торгово-развлекательных центров проверяли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах. Также сообщалось о якобы взрывоопасных веществах в киевском метро.

В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Одесса, Херсон, Черкассы, Полтава, Луганская область, Николаев, Кривой Рог, Житомир, Хмельницкий, Винница, Бердянск, минирование, школы, Кропивницкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Тело огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Тело – огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (532804)
2
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (101399)
3
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (64295)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (58283)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (48525)
6
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (41188)
7
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (38638)
8
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (35663)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS