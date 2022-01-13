В Украине третий день массово "минируют" школы и ТРЦ

Сообщения о минировании сегодня появились в 12 областях Украины Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

Утром 15 школ города Бердянск Запорожской области получили сообщения о минировании, пишет местное издание "Бердянск 24". Учеников и учителей эвакуируют.

Журналисты также опубликовали письмо предполагаемого минера. Он представился руководителем террористической группировки Геннадием Деноловым. В письме он угрожает взорвать школу в 10.30, если на его счет не переведут 1 млн грн. По состоянию на 15.40 никаких сообщений о взрывах в Бердянске не поступало.

Фото: brd24.com

О возможном минировании школы сообщила и полиция Хмельницкой области. Правоохранители эвакуировали 680 человек, взрывчатки в заведении не нашли.

Также, по данным "34.ua", в Кривом Роге Днепропетровской области получили информацию о заминировании всех школ в двух районах города.

"Общественное" сообщает, что проверяют информацию о минировании школы и полицейские Николаева.

Также полиция массово получает сообщения о минировании ТРЦ. В частности, такую информацию сейчас проверяют правоохранители Одессы, Черкасс, Херсона, Житомира, Кропивницкого, Полтавы, Винницы и Луганской области (о каких городах идет речь, полиция не уточнила).