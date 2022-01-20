"Минирование" Офиса президента Украины. Взрывчатку в здании не нашли

Проверку сообщения о минировании в Офисе президента закончили Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

"Было сообщение о минировании здания на улице Банковой. Проверка в настоящее время уже завершена. Никакие опасные предметы не найдены", – проинформировала Тищенко.

Как сообщили "Укринформу" в пресс-службе ОП, Офис президента Украины работает в штатном режиме.