В Украине большинство псевдосообщений о минировании надходит из ОРДЛО и России – МВД

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

"В последнее время значительно увеличилось количество сообщений о якобы заминировании в общественных местах. Все они оказались фейковыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины", – говорится в сообщении.

По словам Монастырского, подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации.

"И это делается для распространения паники. Твердо уверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают! Силы МВД – в полной готовности. Мы сохраняем покой и профессионально делаем свое дело", – подчеркнул он.