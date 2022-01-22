"Видосов наснимаю с мусорами". В Кривом Роге студент "заминировал" колледж через российский чат – СБУ

Студенту, если его вину докажут, грозит до шести лет лишения свободы Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, минером оказался студент другого местного колледжа, который "заказал" минирование у администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, управляемого спецслужбами РФ.

"Такие чаты, предоставляющие услуги по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", – подчеркивают в СБУ.

Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа.

"Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло". Правоохранители сразу провели необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения. Сотрудники СБУ оперативно установили личность псевдоминера и задержали его", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-центре, свой поступок студент мотивировал желанием перехода на дистанционную форму обучения. У него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, на которых были доказательства его поступка, в том числе переписка с администратором Telegram-чата.

СБУ опубликовала скриншоты переписки – на них, предположительно, студент просит заминировать техникум, "а то нас на дистант не отправили", и называет желаемое время. "На дистант не отправлю, но эвакуацию могу сделать", – отвечает его собеседник и уточняет время по Москве, а также просит в благодарность снять видео. "Тебе видосов наснимаю, с мусорами и т.п.", – обещает заказчик.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы, отметили в СБУ.