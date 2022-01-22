"Видосов наснимаю с мусорами". В Кривом Роге студент "заминировал" колледж через российский чат – СБУ

По данным СБУ, минером оказался студент другого местного колледжа, который "заказал" минирование у администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, управляемого спецслужбами РФ.
"Такие чаты, предоставляющие услуги по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", – подчеркивают в СБУ.
Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа.
"Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло". Правоохранители сразу провели необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения. Сотрудники СБУ оперативно установили личность псевдоминера и задержали его", – говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-центре, свой поступок студент мотивировал желанием перехода на дистанционную форму обучения. У него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, на которых были доказательства его поступка, в том числе переписка с администратором Telegram-чата.
СБУ опубликовала скриншоты переписки – на них, предположительно, студент просит заминировать техникум, "а то нас на дистант не отправили", и называет желаемое время. "На дистант не отправлю, но эвакуацию могу сделать", – отвечает его собеседник и уточняет время по Москве, а также просит в благодарность снять видео. "Тебе видосов наснимаю, с мусорами и т.п.", – обещает заказчик.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы, отметили в СБУ.
Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.
8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".
12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.
Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.
13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.
20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.
В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. В СБУ заявили, что за волной ложных сообщений о минировании стоят спецслужбы России, намеревающиеся расшатать ситуацию внутри Украины.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.