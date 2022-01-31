Российского оппозиционера Гудкова депортировали из Грузии

"На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое", – заявил Гудков.
Он отметил, что у него было приглашение, оплачена гостиница в Тбилиси и перелет обратно в Киев на 4 февраля. В Грузии политик должен был встретиться с активистами и дипломатами.
По словам Гудкова, причину недопуска в Грузию на границе ему не объяснили. Оппозиционер напомнил, что в 2021 году в Грузию также не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, об этом она сообщала "Дождю".
"Удивительные вещи происходят в Грузии... Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром", – подытожил он.
Гудков – российский политик, в 2006 году стал членом партии "Справедливая Россия". В 2011-м был избран в Госдуму VI созыва от этой политсилы. В 2014 году, когда РФ аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года, Гудков не поддержал аннексию во время голосования в Госдуме.
1 июня 2021 года в Москве и Московской области провели ряд обысков по адресам, связанным с Гудковым. По информации его отца Геннадия Гудкова, всего у семьи провели 10 обысков, в которых участвовало более 140 российских силовиков.
Обыски проводили также у бывшего помощника Гудкова, экс-главы общественной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.
Гудкова задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Политику вменяли причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.
3 июня политика отпустили. Ему не предъявили никаких подозрений и не назначили меру пресечения, но он остался подозреваемым по уголовному делу.
Гудков сообщил 6 июня, что выехал из РФ в Украину. Политик рассказал, что из нескольких источников получил информацию о предстоящих арестах его самого и его семьи.