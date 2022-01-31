Российского оппозиционера Гудкова депортировали из Грузии

Гудков: Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром Фото: EPA

"На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое", – заявил Гудков.

Он отметил, что у него было приглашение, оплачена гостиница в Тбилиси и перелет обратно в Киев на 4 февраля. В Грузии политик должен был встретиться с активистами и дипломатами.

По словам Гудкова, причину недопуска в Грузию на границе ему не объяснили. Оппозиционер напомнил, что в 2021 году в Грузию также не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, об этом она сообщала "Дождю".

"Удивительные вещи происходят в Грузии... Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром", – подытожил он.