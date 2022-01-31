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Российского оппозиционера Гудкова депортировали из Грузии

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Гудков: Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром
Гудков: Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром
Фото: EPA

Российского оппозиционного политика, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который летом 2021 года уехал в Украину, не пустили в Грузию, куда он прилетел на встречу с активистами. Об этом политик сообщил 31 января в Facebook.

"На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое", – заявил Гудков.

Он отметил, что у него было приглашение, оплачена гостиница в Тбилиси и перелет обратно в Киев на 4 февраля. В Грузии политик должен был встретиться с активистами и дипломатами.

По словам Гудкова, причину недопуска в Грузию на границе ему не объяснили. Оппозиционер напомнил, что в 2021 году в Грузию также не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, об этом она сообщала "Дождю".

"Удивительные вещи происходят в Грузии... Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром", – подытожил он.

https://www.facebook.com/dgudkov/videos/480577140170338/

Контекст:

Гудков – российский политик, в 2006 году стал членом партии "Справедливая Россия". В 2011-м был избран в Госдуму VI созыва от этой политсилы. В 2014 году, когда РФ аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года, Гудков не поддержал аннексию во время голосования в Госдуме.

1 июня 2021 года в Москве и Московской области провели ряд обысков по адресам, связанным с Гудковым. По информации его отца Геннадия Гудкова, всего у семьи провели 10 обысков, в которых участвовало более 140 российских силовиков.

Обыски проводили также у бывшего помощника Гудкова, экс-главы общественной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.

Гудкова задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Политику вменяли причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 20152017 годах.

3 июня политика отпустили. Ему не предъявили никаких подозрений и не назначили меру пресечения, но он остался подозреваемым по уголовному делу.

Гудков сообщил 6 июня, что выехал из РФ в Украину. Политик рассказал, что из нескольких источников получил информацию о предстоящих арестах его самого и его семьи.

Теги: Россия, Грузия, оппозиция, депортация, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь
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