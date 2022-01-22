Ясько: Меня не пустили к Саакашвили в тюрьму в Рустави. Украинских врачей тоже не допускают. И до сих пор нет ответа на ноты МИД

"Меня не пустили к Михаилу Саакашвили в тюрьму в Рустави. Таким образом, продолжается психологическое давление на него и его близких. На этой неделе мы направили три запроса на встречу: от меня как родственника и народного депутата Украины через посольство – через Министерство иностранных дел Украины, запрос от адвокатов и также его личный запрос на так называемое свидание с членом семьи", – рассказала Ясько.

По ее словам, раньше с этим не было проблем, но теперь на все запросы получены отказы. Саакашвили не дают увидеться ни с родственниками, ни с депутатами из других стран, отметила политик.

"Нужной медицинской помощи он не получает. Украинских врачей тоже не допускают. И до сих пор нет ответа на ноты МИД. Продолжатся информационная изоляция и моральное давление", – подчеркнула Ясько.

Нардеп призвала продолжать борьбу, искать политическое решение и работать над возвращением Саакашвили в Украину.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Ясько заявляла, что после перевода в тюрьму с 1-го по 10 января Саакашвили "был практически изолирован". 10 января его навещала мать, а 12 января, по словам Ясько – украинский консул.

Саакашвили заявил 13 января в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.