Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации – Денисова

По словам омбудсмена, Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации Фото: ЕРА

"К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Михаила. У него наблюдаются посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому состояние здоровья Михаила постоянно ухудшается", – написала Денисова.

По ее словам, в основном Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.

"Обращаюсь к министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михаилу Саакашвили. Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Михаила Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – подчеркнула Денисова.