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Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации – Денисова

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По словам омбудсмена, Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации
По словам омбудсмена, Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации
Фото: ЕРА

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации. Об этом 19 января в Telegram заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Михаила. У него наблюдаются посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому состояние здоровья Михаила постоянно ухудшается", – написала Денисова.

По ее словам, в основном Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.

"Обращаюсь к министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михаилу Саакашвили. Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Михаила Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – подчеркнула Денисова.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, арест, реабилитация, депрессия, голодовка, омбудсмен, медики
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