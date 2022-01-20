Денисова заявила, что намерена в феврале посетить Саакашвили в Грузии

Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года Фото: EPA

Денисова встретилась с депутатами грузинского парламента Леваном Бежашвили и Тамар Кордзаей, которые работают над созданием временной комиссии в грузинском парламенте по расследованию "фактов унижения достоинства и бесчеловечного отношения" к Саакашвили.

Денисова выразила обеспокоенность ухудшающимся состоянием здоровья Саакашвили, которое засвидетельствовал консилиум врачей.

"Проинформировала грузинских парламентариев о том, что обратилась к министру юстиции Грузии по принятию им мер по обеспечению квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михаилу Саакашвили с предоставлением подтверждающих документов об актуальном состоянии его здоровья. Рассказала о планах посетить Михаила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави во время моего визита в следующем месяце. С соответствующей просьбой предоставить разрешение также обратилась к министру юстиции Грузии", – заявила омбудсмен.