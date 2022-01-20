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ПОЛИТИКА

Денисова заявила, что намерена в феврале посетить Саакашвили в Грузии

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Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Фото: EPA

Украинский омбудсмен Людмила Денисова намерена посетить экс-президента Грузии, главу Исполкома реформ Михаила Саакашвили в грузинском пенитенциарном учреждении в феврале. Об этом она написала в Facebook 20 января.

Денисова встретилась с депутатами грузинского парламента Леваном Бежашвили и Тамар Кордзаей, которые работают над созданием временной комиссии в грузинском парламенте по расследованию "фактов унижения достоинства и бесчеловечного отношения" к Саакашвили.

Денисова выразила обеспокоенность ухудшающимся состоянием здоровья Саакашвили, которое засвидетельствовал консилиум врачей.

"Проинформировала грузинских парламентариев о том, что обратилась к министру юстиции Грузии по принятию им мер по обеспечению квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михаилу Саакашвили с предоставлением подтверждающих документов об актуальном состоянии его здоровья. Рассказала о планах посетить Михаила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави во время моего визита в следующем месяце. С соответствующей просьбой предоставить разрешение также обратилась к министру юстиции Грузии", – заявила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/470345257780085

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, омбудсмен
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