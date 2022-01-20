Денисова заявила, что намерена в феврале посетить Саакашвили в Грузии

Денисова встретилась с депутатами грузинского парламента Леваном Бежашвили и Тамар Кордзаей, которые работают над созданием временной комиссии в грузинском парламенте по расследованию "фактов унижения достоинства и бесчеловечного отношения" к Саакашвили.
Денисова выразила обеспокоенность ухудшающимся состоянием здоровья Саакашвили, которое засвидетельствовал консилиум врачей.
"Проинформировала грузинских парламентариев о том, что обратилась к министру юстиции Грузии по принятию им мер по обеспечению квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михаилу Саакашвили с предоставлением подтверждающих документов об актуальном состоянии его здоровья. Рассказала о планах посетить Михаила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави во время моего визита в следующем месяце. С соответствующей просьбой предоставить разрешение также обратилась к министру юстиции Грузии", – заявила омбудсмен.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.
Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.