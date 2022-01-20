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Прокуратура Грузии отказалась признать Саакашвили пострадавшим

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1 октября Саакашвили задержали в Грузии
1 октября Саакашвили задержали в Грузии
Фото: EPA

Грузинская прокуратура отказалась признать третьего президента страны Михаила Саакашвили пострадавшим от жестокого обращения в медицинской тюрьме и военном госпитале. Соответствующее заявление опубликовано на сайте прокуратуры.

9 ноября прошлого года Следственное управление Государственной инспекции Грузии начало расследование по факту утверждений о жестоком обращении с Саакашвили в медицинской тюрьме №18, а также в Горийском военном госпитале. Речь шла о возможном физическом и словесном насилии, умышленной словесной агрессии и лишении наручных часов при переводе политика из военного госпиталя в медучреждение №18.

Прокуратура вынесла предписание о проверке этих фактов и проведении необходимых следственных действий. Также была назначена экспертиза по делу о том, была ли оказана Саакашвили  надлежащая медицинская помощь во время его содержания под стражей.

Однако, как заявили в прокуратуре, до конца всех экспертиз и проверок ведомство не может признать Саакашвили пострадавшим, так как соответствующее ходатайство защитников политика не было удовлетворено.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, прокуратура, пострадавшие, задержание Саакашвили в Грузии
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