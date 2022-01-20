Прокуратура Грузии отказалась признать Саакашвили пострадавшим

9 ноября прошлого года Следственное управление Государственной инспекции Грузии начало расследование по факту утверждений о жестоком обращении с Саакашвили в медицинской тюрьме №18, а также в Горийском военном госпитале. Речь шла о возможном физическом и словесном насилии, умышленной словесной агрессии и лишении наручных часов при переводе политика из военного госпиталя в медучреждение №18.

Прокуратура вынесла предписание о проверке этих фактов и проведении необходимых следственных действий. Также была назначена экспертиза по делу о том, была ли оказана Саакашвили надлежащая медицинская помощь во время его содержания под стражей.

Однако, как заявили в прокуратуре, до конца всех экспертиз и проверок ведомство не может признать Саакашвили пострадавшим, так как соответствующее ходатайство защитников политика не было удовлетворено.