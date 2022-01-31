COVID-19 болеют более 100 нардепов и сотрудников аппарата Верховной Рады – Стефанчук

Об этом в ходе заседания согласительного совета 31 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу констатировать ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине… В том числе она ухудшилась и среди народных депутатов Украины и работников аппарата [Верховной Рады]… На сегодня – 28 народных депутатов и 78 работников аппарата, но цифры еще уточняются", – сказал спикер парламента.

1 февраля открывается 7-я сессия Верховной Рады Украины IX созыва.

Во вторник состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах.