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COVID-19 болеют более 100 нардепов и сотрудников аппарата Верховной Рады – Стефанчук

Стефанчук (в центре) рассказал, сколько нардепов болеют COVID-19
Стефанчук (в центре) рассказал, сколько нардепов болеют COVID-19
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Среди народных депутатов Украины и работников аппарата Верховной Рады COVID-19 болеют 106 человек.

Об этом в ходе заседания согласительного совета 31 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу констатировать ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине… В том числе она ухудшилась и среди народных депутатов Украины и работников аппарата [Верховной Рады]… На сегодня – 28 народных депутатов и 78 работников аппарата, но цифры еще уточняются", – сказал спикер парламента.

1 февраля открывается 7-я сессия Верховной Рады Украины IX созыва.

Во вторник состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах.

Контекст:

Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января 2022 года. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

На 31 января в Украине подтвердили 4,06 млн случаев COVID-19 (22 026 – за последние сутки), летальных исходов – 100 203. 

Теги: Верховная Рада, Украина, эпидемия, депутаты, народные депутаты, парламент, комитет, работа, Руслан Стефанчук, спикер, заседание, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, нардеп
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