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Главы всех фракций поддержали изменение календарного плана Рады. Заседания могут отменить до 14 февраля

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Рада может отменить пленарные заседания на две недели
Рада может отменить пленарные заседания на две недели
Фото: depositphotos.com

Главы всех парламентских фракций поддержали изменения календарного плана Верховной Рады. Об этом пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

По ее словам, в случае, если такое решение будет принято, представители монобольшинства будут работать в комитетах, в округах, в рабочих группах, заниматься подготовкой законопроектов. В случае необходимости они смогут оперативно собраться на пленарное заседание, заверила Палийчук.  

Намерения изменить календарный план Рады из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в комментарии "Украинской правде" подтвердил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. По его словам, в таком случае заседания в зале могут быть отменены до 14 февраля. 

Ожидается, что изменения в календарный план будут рассматривать на заседании Рады 27 января. 

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram опубликовал проект нового календарного плана. Согласно документу, со 2-го по 14 февраля нардепы должны будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 около 3,9 млн человек (24 321 – за сутки 25 января), летальных исходов – 99 584. 

Спикер парламента Руслан Стефанчук говорил в ходе заседания согласительного совета 24 января, что среди народных депутатов Украины и работников аппарата Верховной Рады COVID-19 болеют 45 человек. Палийчук пишет, что только в "Слуге народа" 17 заболевших, ежедневно, по ее словам, в парламенте фиксируют по два-три новых случая COVID-19. 

Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Александр Корниенко, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Ярослав Железняк, Юлия Палийчук
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