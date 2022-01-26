Главы всех фракций поддержали изменение календарного плана Рады. Заседания могут отменить до 14 февраля

Рада может отменить пленарные заседания на две недели Фото: depositphotos.com

По ее словам, в случае, если такое решение будет принято, представители монобольшинства будут работать в комитетах, в округах, в рабочих группах, заниматься подготовкой законопроектов. В случае необходимости они смогут оперативно собраться на пленарное заседание, заверила Палийчук.

Намерения изменить календарный план Рады из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в комментарии "Украинской правде" подтвердил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. По его словам, в таком случае заседания в зале могут быть отменены до 14 февраля.

Ожидается, что изменения в календарный план будут рассматривать на заседании Рады 27 января.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram опубликовал проект нового календарного плана. Согласно документу, со 2-го по 14 февраля нардепы должны будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.