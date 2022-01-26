Главы всех фракций поддержали изменение календарного плана Рады. Заседания могут отменить до 14 февраля

По ее словам, в случае, если такое решение будет принято, представители монобольшинства будут работать в комитетах, в округах, в рабочих группах, заниматься подготовкой законопроектов. В случае необходимости они смогут оперативно собраться на пленарное заседание, заверила Палийчук.
Намерения изменить календарный план Рады из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в комментарии "Украинской правде" подтвердил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. По его словам, в таком случае заседания в зале могут быть отменены до 14 февраля.
Ожидается, что изменения в календарный план будут рассматривать на заседании Рады 27 января.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram опубликовал проект нового календарного плана. Согласно документу, со 2-го по 14 февраля нардепы должны будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.
20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 около 3,9 млн человек (24 321 – за сутки 25 января), летальных исходов – 99 584.
Спикер парламента Руслан Стефанчук говорил в ходе заседания согласительного совета 24 января, что среди народных депутатов Украины и работников аппарата Верховной Рады COVID-19 болеют 45 человек. Палийчук пишет, что только в "Слуге народа" 17 заболевших, ежедневно, по ее словам, в парламенте фиксируют по два-три новых случая COVID-19.
Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины.