Рада отказалась включить в повестку дня шесть законопроектов Зеленского, в том числе о множественном гражданстве

За документ проголосовали 215 народных депутатов при необходимых 226-ти.

Проект постановления поддержали 180 нардепов от "Слуги народа", шесть представителей фракции "Голос", 13 нардепов из группы "Довіра", 12 нардепов из группы партии "За майбутнє", а также четыре внефракционных депутата.

Дополнительно предлагалось включить в повестку дня сессии 45 документов, шесть из них – президентские, которые определены как неотложные.

В повестку не включили законопроекты Зеленского о множественном гражданстве и еще три касающиеся гражданства, об экономическом паспорте и о представлении государственному регистратору информации о конечном бенефициаре юридического лица.