Рада не поддержала законопроект об уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

Проект закона был принят за основу 2 ноября 2021 года. Он предусматривал ответственность в виде штрафа до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

25 января за принятие документа во втором чтении и в целом проголосовало 186 нардепов. За предложение вернуть проект закона на доработку в комитет проголосовало 192 нардепа.