Рада не поддержала законопроект об уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

Проект закона был принят за основу 2 ноября 2021 года. Он предусматривал ответственность в виде штрафа до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
25 января за принятие документа во втором чтении и в целом проголосовало 186 нардепов. За предложение вернуть проект закона на доработку в комитет проголосовало 192 нардепа.
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект 22 сентября 2021 года.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.
17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.
Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января 2022 года, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.