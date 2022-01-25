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Рада не поддержала законопроект об уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

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Нардепы не поддержали законопроект
Нардепы не поддержали законопроект
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 25 января отклонила правительственный законопроект №6084 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов о вакцинации". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона был принят за основу 2 ноября 2021 года. Он предусматривал ответственность в виде штрафа до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

25 января за принятие документа во втором чтении и в целом проголосовало 186 нардепов. За предложение вернуть проект закона на доработку в комитет проголосовало 192 нардепа.

Контекст:

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект 22 сентября 2021 года.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января 2022 года, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, вакцинация, документы, вакцина, COVID-сертификат
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