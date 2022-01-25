Верховная Рада может разрешить бригадам территориальной обороны использовать не только стрелковое оружие

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении задач и основ подготовки и ведении национального сопротивления" №6302, который был принят в первом чтении 16 декабря 2021 года.
"Я думаю, что мы примем этот законопроект в очень короткий промежуток времени. Возможно, даже на пленарной неделе, которая начнется в понедельник”, – спрогнозировал народный депутат.
По словам Вениславского, этим проектом закона для членов добровольческих отрядов территориальной обороны предусматривается возможность использования не только стрелкового оружия.
"Другими словами, если возникнет необходимость, документ позволяет предоставлять бригадам территориальной обороны не только стрелковое оружие, например, винтовки, автоматы и пулеметы, но и более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы", – пояснил народный депутат.
Он отметил, что после принятия в прошлом году закона "Об основах национального сопротивления" с 1 января 2022 года в восьми приграничных областях Украины были развернуты бригады территориальной обороны.
"Это около 27 бригад и более 300 батальонов, что является очень мощной сдерживающей силой", – подчеркнул Вениславский.
Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас идет обсуждение возможного дополнительного финансирования для Сил территориальной обороны.
"Возможно, мы обратимся к украинскому парламенту с необходимостью внесения изменений в государственный бюджет, если будем понимать, что будем нуждаться в таком дополнительном финансировании", – заявил Резников 24 января по результатам заседания СНБО, об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.
С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.
Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.