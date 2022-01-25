Верховная Рада может разрешить бригадам территориальной обороны использовать не только стрелковое оружие

По информации народного депутата Федора Вениславского, в восьми приграничных областях Украины развернуто 27 бригад и более 300 батальонов территориальной обороны Фото: armyinform.com

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении задач и основ подготовки и ведении национального сопротивления" №6302, который был принят в первом чтении 16 декабря 2021 года.

"Я думаю, что мы примем этот законопроект в очень короткий промежуток времени. Возможно, даже на пленарной неделе, которая начнется в понедельник”, – спрогнозировал народный депутат.

По словам Вениславского, этим проектом закона для членов добровольческих отрядов территориальной обороны предусматривается возможность использования не только стрелкового оружия.

"Другими словами, если возникнет необходимость, документ позволяет предоставлять бригадам территориальной обороны не только стрелковое оружие, например, винтовки, автоматы и пулеметы, но и более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы", – пояснил народный депутат.

Он отметил, что после принятия в прошлом году закона "Об основах национального сопротивления" с 1 января 2022 года в восьми приграничных областях Украины были развернуты бригады территориальной обороны.

"Это около 27 бригад и более 300 батальонов, что является очень мощной сдерживающей силой", – подчеркнул Вениславский.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас идет обсуждение возможного дополнительного финансирования для Сил территориальной обороны.

"Возможно, мы обратимся к украинскому парламенту с необходимостью внесения изменений в государственный бюджет, если будем понимать, что будем нуждаться в таком дополнительном финансировании", – заявил Резников 24 января по результатам заседания СНБО, об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".