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Рада увеличила стоимость ввозимых без налога посылок для физлиц до €150

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Рада приняла законы 25 января
Рада приняла законы 25 января
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 25 января внесла изменения в Таможенный и Налоговый кодексы по поводу налогообложения товаров, которые пересылаются в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, и порядка их декларирования. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (регистрационный номер №4278) поддержали 274 нардепа. 

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, закон определяет, что ответственными за начисление и уплату в бюджет НДС в случае ввоза товаров на таможенную территорию Украины в почтовых или экспресс-отправлениях является почтовый оператор или экспресс-перевозчик, если он регистрирует такие товары путем представления реестров.

"Базой налогообложения НДС является часть таможенной стоимости ввезенных товаров (для юридических лиц или физических лиц – предпринимателей) или часть их суммарной фактурной стоимости (для физических лиц), превышающая не облагаемый налогом минимум (эквивалент €150)", – говорится в сообщении.

Документ устанавливает возможность отсрочки уплаты НДС – в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

За закон о внесении изменений в Таможенный кодекс №4279 проголосовало 237 нардепов.

Пресс-служба Верховной Рады сообщает, что документ вводит электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений путем представления операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками соответствующих реестров (временных и дополнительных), определяет данные, вносимые в такие реестры, устанавливает процедуру и сроки их представления таможенному органу.

"Закон расширяет перечень товаров, перемещение (пересылка) которых запрещается в международных почтовых и экспресс-отправлениях путем включения в такой перечень алкогольных напитков и/или табачных изделий, которые перемещаются (пересылаются) в адрес граждан или отправляются гражданами независимо от стоимости, а также о пересылке в международных почтовых отправлениях товаров, запрещенных к перемещению в соответствии с законодательством Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

Верховная Рада в январе 2021 года в первом чтении приняла законопроекты №4278 и №4279, которые повышают необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц со 100 до 150, а также определяют почтового оператора ответственным за уплату налогов с международных почтовых отправлений.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, налоги, почта
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