Рада поддержала обращение к международным институциям и иностранным правительствам по поводу агрессии РФ

За проект постановления №6543 "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины" проголосовало 282 народных депутата.

Авторами проекта являются руководство верховной Рады (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк), нардепы от нескольких парламентских фракций ("Батьківщина", "Слуга народа", "Европейская солидарность"), а также от групп "За майбутнє" и "Довіра".

Верховная Рада постановила обратиться к международным институциям и правительствам и парламентам иностранных государств по поводу "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины", и признать, что требования РФ к международным партнерам относительно недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины нарушают украинское и международное законодательство, в частности Конституцию, Устав ООН (Хельсинский заключительный акт), Парижскую хартию для новой Европы, Будапештский меморандум и другие международно-правовые акты.

В обращении парламент призвал осудить действия РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины и блокирование Россией политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Донбассе.

"[Призываем] применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния; не допустить со стороны РФ продолжения шантажа и угроз полномасштабного вторжения в Украину в обмен на гарантии нерасширения НАТО и недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности", – указано в документе.

Также парламент призвал содействовать усилению обороноспособности Украины и развитию Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО.

"[Призываем] поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО; использовать все возможные международные политико-дипломатические механизмы в отношении РФ с целью прекращения расширения агрессивных действий и наращивания присутствия российских военных сил на границе с Украиной, усилить санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ", – заявили депутаты.