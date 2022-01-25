Рада поддержала обращение к международным институциям и иностранным правительствам по поводу агрессии РФ

За проект постановления №6543 "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины" проголосовало 282 народных депутата.
Авторами проекта являются руководство верховной Рады (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк), нардепы от нескольких парламентских фракций ("Батьківщина", "Слуга народа", "Европейская солидарность"), а также от групп "За майбутнє" и "Довіра".
Верховная Рада постановила обратиться к международным институциям и правительствам и парламентам иностранных государств по поводу "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины", и признать, что требования РФ к международным партнерам относительно недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины нарушают украинское и международное законодательство, в частности Конституцию, Устав ООН (Хельсинский заключительный акт), Парижскую хартию для новой Европы, Будапештский меморандум и другие международно-правовые акты.
В обращении парламент призвал осудить действия РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины и блокирование Россией политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Донбассе.
"[Призываем] применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния; не допустить со стороны РФ продолжения шантажа и угроз полномасштабного вторжения в Украину в обмен на гарантии нерасширения НАТО и недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности", – указано в документе.
Также парламент призвал содействовать усилению обороноспособности Украины и развитию Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО.
"[Призываем] поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО; использовать все возможные международные политико-дипломатические механизмы в отношении РФ с целью прекращения расширения агрессивных действий и наращивания присутствия российских военных сил на границе с Украиной, усилить санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ", – заявили депутаты.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.
Министр обороны Украины Алексей Резников 25 января заявил, что на сегодня нет информации о сформированной Россией ударной группировке для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил он. В то же время глава Минобороны уверен, что ВСУ "готовы дать отпор врагу" и готовить "тревожный чемоданчик" украинцам не нужно.