Если какой-нибудь военный корабль НАТО опять войдет в Черное море и будет в опасной близости, Путин будет готов его потопить – Караулов

"Если войдет какой-нибудь натовский военный корабль опять в Черное море и будет в опасной близости от наших границ, Путин будет готов его потопить", – сказал Караулов.

По его словам, свидетельством готовности к таким действиям является риторика главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что "НАТО уже везде" и Россию "достали". Также журналист упомянул заявление депутата Госдумы от "Единой России" Евгения Федорова, который на прошлой неделе предложил ударить ядерной ракетой по штату Невада.

"Это вчера, что ли, Прибалтика ушла в НАТО? О чем тут говорить? Что "они нас достали"... Вот сейчас идет такая подготовка. [Путин] боится. Он боится людей. Федоров выступает и опять на [россиян] смотрит: а вдруг народ скажет: "Правильно. Надо Америку разбомбить. Начинать с Киева, а потом дальше еще кого-то". Он боится. Он не готов. Он все любит делать чужими руками. Но, предполагаю я, если сегодня натовский корабль войдет в Черное море... "Что он там делает?" – спросит Лавров. – "Где Америка и где Черное море?" Мы его потопим. А дальше – как карта ляжет", – рассказал Караулов.

Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00