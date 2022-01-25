Если какой-нибудь военный корабль НАТО опять войдет в Черное море и будет в опасной близости, Путин будет готов его потопить – Караулов

"Если войдет какой-нибудь натовский военный корабль опять в Черное море и будет в опасной близости от наших границ, Путин будет готов его потопить", – сказал Караулов.
По его словам, свидетельством готовности к таким действиям является риторика главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что "НАТО уже везде" и Россию "достали". Также журналист упомянул заявление депутата Госдумы от "Единой России" Евгения Федорова, который на прошлой неделе предложил ударить ядерной ракетой по штату Невада.
"Это вчера, что ли, Прибалтика ушла в НАТО? О чем тут говорить? Что "они нас достали"... Вот сейчас идет такая подготовка. [Путин] боится. Он боится людей. Федоров выступает и опять на [россиян] смотрит: а вдруг народ скажет: "Правильно. Надо Америку разбомбить. Начинать с Киева, а потом дальше еще кого-то". Он боится. Он не готов. Он все любит делать чужими руками. Но, предполагаю я, если сегодня натовский корабль войдет в Черное море... "Что он там делает?" – спросит Лавров. – "Где Америка и где Черное море?" Мы его потопим. А дальше – как карта ляжет", – рассказал Караулов.
Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а полуостров превратила, по словам командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы, в "непотопляемый авианосец".
В 2021 году Россия уже заявляла о "нарушении границы" кораблем НАТО у оккупированного Крыма, когда британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы. РФ тогда заявила, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России. В минобороны Великобритании тогда заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.
На фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной и эскалации ситуации страны НАТО решили направить дополнительные корабли в Средиземное и Черное моря.
Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.
В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете". В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), на "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", он вел программы "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.
Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад". Сейчас развивает свой YouTube-канал.
Предыдущее интервью Караулова Гордону вышло в январе 2021 года и набрало уже 10,4 млн просмотров в YouTube.